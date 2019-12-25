Рабочий переулок в Петербурге закроют для проезда до середины осени

Движение закроется уже 30 июля.

В Петербурге ожидается несколько новых ограничений движения в двух районах города, об этом автомобилистов предупредила ГАТИ.

Так, с 30 июля и до 15 октября станет недоступным проезд по Рабочему переулку на участке от Английского проспекта до набережной реки Пряжки, а также ограничится движение на Английском проспекте у Рабочего переулка. На этой территории пройдет реконструкция теплосети. Объехать зону работ можно по Английскому проспекту и набережным рек Мойка и Пряжка.

Кроме того, с 31 июля по 31 августа затруднится проезд по участку Железнодорожной улицы от Авиационной улицы до Раздельного проспекта в поселке Лисий Нос. Здесь ожидаются работы по прокладке инженерных сетей.

Ранее ГАТИ анонсировала новые ограничения движения в Петербурге с 25 июля.

Фото: Piter.TV