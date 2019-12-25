ГАТИ анонсировала новые ограничения движения в Петербурге с 25 июля

Некоторые работы продлятся до конца сентября.

В ГАТИ предупредили о новых ограничениях для движения транспорта, которые будут действовать с 25 и 27 июля.

С 25 июля по 20 августа будет закрыто движение по обеим сторонам набережной реки Карповки. Там будут проходить работы по восстановлению благоустройства.

Также из-за реконструкции теплосети с 25 июля по 26 сентября будет недоступна для проезда автомобилей улица Декабристов от Львиного переулка до улицы Глинки, а с 25 июля по 15 сентября ограничен проезд по Бассейной улице от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина, в том числе перекресток с проспектом Юрия Гагарина.

Ремонт дорожного покрытия ограничит движение по правобережному транспортному тоннелю у Литейного моста с 27 июля по 31 августа. По этой же причине будут действовать ограничения на Витебском проспекте от Шексининского переулка до КАД с 27 июля по 25 августа.

Прокладка газопровода закроет движение по 12-й Красноармейской от Лермонтовского проспекта до Измайловского. Это продлится с 27 июля по 4 августа.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге до середины октября закроют участок 9-й Советской улицы.

Фото: Piter.TV