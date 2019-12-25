В Петербурге до середины октября закроют участок 9-й Советской улицы

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения.

С пятницы, 24 июля, в Петербурге закрывается движение транспорта по 9-й Советской улице от Суворовского проспекта до Мытнинской улицы. Об этом предупредила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На участке будет проводиться реконструкция тепловой сети. В связи с этим движение будет закрыто до 14 октября.

Также с 24 июля ограничат движение на Караваевской улице от проспекта Обуховской Обороны до конца Прибрежной улицы и по Прибрежной улице от Тепловозной до Рыбацкого проспекта из-за ремонта дорожного покрытия. Ограничения будут вступать в силу поэтапно. Работы завершат 1 октября.

С 25 июля начнется ремонт дорожного покрытия на Краснопутиловской улице от площади Конституции до площади Победы, а также по Варшавской улице от улицы Галстяна до дома №112 по Варшавской улице. Он продлится до 13 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство на Моховой будет длиться до октября.

Фото: Piter.TV