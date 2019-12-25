Петербуржец отсудил у "Автодора" 171,5 тысячи рублей на ремонт "Мерседеса"

Мужчина оставил свой автомобиль у автобусной остановки, а когда вернулся — машина была с повреждениями.

Владелец "Mercedes-Benz" смог получить от АО "Автодор" более 170 тысяч рублей за то, что его машина пострадала из-за стеклянной крыши автобусной остановки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как рассказал истец Александр Лисин, 12 марта 2020 года мужчина припарковал свою иномарку у автобусной остановки на проспекте Ленина, 53. Стеклянная крыша упала и повредила машину. Суд установил, что никто не помогал крыше упасть. Специалисты заключили, что ремонт обойдется владельцу в 139 тысяч рублей.

Лисину удалось отсудить эту сумму. Кроме того, он получил 3500 за расходы по оплате оценки, 25 тысяч рублей за расходы на адвоката, 4 тысяч за расходы по уплате госпошлины. Решение вынес Пушкинский районный суд.

Фото: Piter.tv