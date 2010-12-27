Эту услугу Москве будут оказывать в трех регионах страны.

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора. Территориальная схема включает в себя распределение бытовых отходов до 2029 года. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на мэрию столицы.

За это время около 60 млн.тонн мусора будет отправлено в Калужскую и Владимирскую области. Также за вывоз мусора будет отвечать Подмосковье. Проект учитывает перспективы образования, накопления, обработки и утилизации отходов. Он корректирует систему, которая действует по стране от 2016 года. Пользователи могли отправлять свои замечания и пожелания до первого декабря. Общественные обсуждения проекта завершатся 16 декабря.

Напомним, что эксперты установили, что в 2020 году в Москве образуется 8,1 млн. тонн твердых бытовых отходов. К 2029 году этот показатель возрастет на 5 процентов.

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Фото: Piter.tv

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