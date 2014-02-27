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Власти Москвы оценили вероятность четвертой волны COVID-19
Сегодня, 15:27
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Власти Москвы оценили вероятность четвертой волны COVID-19

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В Депздраве столицы заявили, что четко знают, чего ожидать в сентябре.

Руководитель департамента здравоохранения российской столицы Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны COVID-19 в Москве очень высока. Об этом он сказал в ходе своего выступления на Форуме социальных инноваций регионов.

Хрипун подчеркнул, столичным властям уже знают знакомы с технологией, в какой последовательности и при каком уровне заболеваемости следует переводить медицинские учреждения в госпитали для ковид-пациентов. Также приобретен опыт возврата в обычный режим работы.

Вы видели три волны. Но мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, - а вероятность четвертой волны, она очень высокая.

Алексей Хрипун, глава Депздрава Москвы

Он добавил, для перепрофилирования клиники на одну тысячу мест достаточно порядка двух недель.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России четвертая волна коронавируса может наступить в конце сентября-начале октября. Специалист подчеркнул, сочетание начала учебного года, возвращения граждан РФ из отпусков и погоды создают условия для ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: pixabay.com

Теги: coid-19, алексей хрипун, коронавирус, четвертая волна коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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