Причина в том, что каждый день есть прирост заболевших.

Власти Москвы не видят поводов смягчать режим самоизоляции. Об этом рассказал начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он отметил, что частично ослабить режим на майские праздники нельзя, так как каждый день есть прирост заболевших. Сейчас в Москве более 36 тысяч заболевших.

При этом, отметил Дачников, на улицах столицы до сих пор довольно много людей. Это подростки на спортивных площадках, мамы с колясками и дети без присмотра родителей. Чиновник отметил, что 50% госпитализированных с коронавирусом в Москве - молодые люди.

Ранее мы писали, что за сутки в России зафиксировано 5 849 случаев заражения коронавирусом.