Власти Москвы не планируют уменьшать инвестиции в соцсферу из-за коронавируса

При этом в столице не уменьшались вложению в реновацию, строительство метро и дорог во время пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью "РИА Новости", что власти столицы не планируют уменьшать инвестиции в соцсферу и развитие из-за COVID-19.

Собянин подчеркнул, что это его принципиальная позиция. Дело в том, что когда город испытывает сложности с бюджетом и ростом экономики, бюджетные инвестиции нельзя уменьшать ни в коем случае, сказал градоначальник.

Собянин отметил также, что при падении экономики нельзя уменьшать региональные инвестиции, потому что это может "затянуть в воронку".

А если ты наоборот вбрасываешь в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы, то ты по спирали начинаешь выходить оттуда, и через какое-то время твои вложения окупаются сторицей, экономика начинает двигаться вперед. Сергей Собянин, мэр Москвы

По словам мэра, во время пандемии коронавируса вложения в реновацию, строительство метро, дорог, обустройство соцсферы, школ, детских садов и больниц не уменьшались.

В интервью Сергей сОбянин также заявил, что Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо.

Фото: kremlin.ru