Собянин заявил, что Москва с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо

По его словам, сейчас происходит структурная перестройка.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "РИА Новости" заявил, что столица с точки зрения общего объема торговли чувствует себя неплохо. Он подчеркнул, что за два года обороты увеличились.

Градоначальник подчеркнул, что в области торговли происходит структурная перестройка. По его словам, торговля онлайн увеличивается, а офлайн уменьшается.

Собянин считает, что сейчас происходит секторальная перестройка, которая будет продолжаться и после пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что Россия до конца года отправит дополнительные данные по "Спутнику V".

Фото: kremlin.ru