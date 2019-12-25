Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу. С заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, каждый пятый протестированный в столице имеет антитела к COVID-19. Третий этап тестирования москвичей на иммунитет к новой коронавирусной инфекции прошёл с 5 по 18 июня.
Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы
По её словам, сейчас можно сделать вывод о том, что 20% жителей столицы имеют антитела к коронавирусу.
Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу обнаружили у 5,7% петербуржцев.
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