Сейчас можно сделать вывод о том, что 20% жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу.

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу. С заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, каждый пятый протестированный в столице имеет антитела к COVID-19. Третий этап тестирования москвичей на иммунитет к новой коронавирусной инфекции прошёл с 5 по 18 июня.

Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

По её словам, сейчас можно сделать вывод о том, что 20% жителей столицы имеют антитела к коронавирусу.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу обнаружили у 5,7% петербуржцев.