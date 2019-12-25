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Антитела к коронавирусу обнаружили у 5,7% петербуржцев
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

Антитела к коронавирусу обнаружили у 5,7% петербуржцев

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Исследование еще не завершилось.

 

Европейский университет и клиника "Скандинавия" провели первые итоги тестирования жителей Петербурга на антитела к коронавирусу. Они были найдены у 5,7% старше 18 лет.

На данный момент было протестировано 490 человек, всего в исследовании примут участие 1000 горожан. Исследование совместно с АО "Полиметалл" ученые запустили в мае 2020 года. 

По предварительным данным, в Петербурге переболели коронавирусом не менее 200 тыс. человек. Это число значительно превышает число официально зарегистрированных случаев. 

Однако у большинства людей отсутствуют антитела. Это может свидетельствовать о потенциальном риске второй волны эпидемии, так как большая часть горожан пока еще не сталкивалась с вирусом.

сообщила пресс-служба Европейского университета. 

Исследование для изучения популяционного иммунитета также провел Роспотребнадзор.

Фото: Piter.TV

Теги: антитела, иммунитет, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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