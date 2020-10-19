Мэрия уже ведёт переговоры на данную тему с представителями бизнеса.

Власти Москвы допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах. С заявлением выступил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

По его словам, данную меру применят к ресторанам, салонам красоты и непродовольственным магазинам, если она докажет свою эффективность в случае с ночными клубами и барами.

Отмечается, что мэрия Москвы уже ведёт переговоры на данную тему с представителями бизнеса.

Ранее мы писали, что из-за COVID-19 в бары и ночные клубы Москвы будут пускать по QR-коду.

Видео: Instagram / dmitry_levitsky