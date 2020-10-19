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Власти Москвы допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах

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Мэрия уже ведёт переговоры на данную тему с представителями бизнеса.

Власти Москвы допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах. С заявлением выступил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

По его словам, данную меру применят к ресторанам, салонам красоты и непродовольственным магазинам, если она докажет свою эффективность в случае с ночными клубами и барами.

Отмечается, что мэрия Москвы уже ведёт переговоры на данную тему с представителями бизнеса.

Ранее мы писали, что из-за COVID-19 в бары и ночные клубы Москвы будут пускать по QR-коду.

Видео: Instagram / dmitry_levitsky

Теги: qr коды, малый бизнес, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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