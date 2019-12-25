Андрей Спыну уточнил, что на борту находились граждане России.

Власти Молдавии заявили о пораженном снарядом судне с российским экипажем в Черном море. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал вице-премьер республики Андрей Спыну. Он утверждает, что танкер-химовозпод флагом Молдавии с российским экипажем оказался в нейтральных водах, но все равно был поражен боеприпасом. Специалистам пришлось организовывать спасательную операцию для моряков.

MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Эксперт объяснил подписчикам, что из-за попадания на борт снаряда, на корабле вспыхнул пожар. В результате возгорания были уничтожены шлюпки и прочее оборудование. Экипажу пришлось покинуть танкер в одних спасательных жилетах. В момент инцидента на судне находилось десять человек.

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Фото: Pixabay.com

