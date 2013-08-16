Пособие беженцы смогут получить только один раз.

Власти Литвы выплатят по €300 нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину. Об этом сообщила в эфире местной радиостанции LRT глава департамента миграции правоохранительных органов Эвелина Гудзинскайте. Чиновница уточнила, что соответствующая сумма будет выдаваться пассажирам в аэропорту перед посадкой на самолет. Получить деньги можно будет только единожды. В случае повторного визита беженец не сможет претендовать на это пособие.

Напомним, что с июля Вильнюс объявил о наступившем миграционном кризисе. По информации от литовского премьер-министра Ингриды Шимоните, в 2021 году количество незаконных переходов через государственную границу с Белоруссией возросло в сотни раз. К 1 июля пограничники засекли 1672 человек. Большинство из мигрантов - граждане Ирака. Более 1000 были задержаны.

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