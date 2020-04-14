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Власти Липецкой области ввели пропускной режим

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В Липецкой области в последние сутки заражение выявлено у пяти человек, с начала пандемии заразились 74 человека.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Мы приняли решение о введении новых, более серьезных мер контроля - в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине. В этих городах, в первую очередь, будет введен пропускной режим, в дальнейшем режим пропуска будет введен по всей области",

— заявил Артамонов.

По словам губернатора Липецкой области, в ближайшее врем начнется информирование горожан о пропускной системе. Артамонов надеется, что эта система будет проще, чем в Москве.

По последним данным, за последние сутки в Липецкой области заражение выявлено у пяти человек.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке.

Видео:"ВГТРК-Липецк"

Теги: коронавирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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