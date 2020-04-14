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Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке

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Однако, по мнению Путина, ничего неожиданного в этом нет.

Во вторник, 14 апреля, президент России Владимир Путин заявил о падении интереса россиян к ипотеке. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции совещание по экономическим вопросам.

"Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет",

—заявил президент России.

По словам главы государства, в России целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин выделил силовикам 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.

Видео:kremlin.ru

Теги: новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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