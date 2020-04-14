Почти 2,3 миллиарда рублей получит министерство обороны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил силовикам 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на поддержку медработников, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Средства выделят из резервного фонда правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что почти 2,3 миллиарда рублей получит министерство обороны. 21,8 — Росгвардия. 284,4 миллиона - ФМБА, 120,7 — федеральная служба безопасности, 223,4 рублей - ФСИН. Отчитаться об освоении средств необходимо до 1 августа.

Ранее МЧС и Росгвардия, Росжелдорнадзор и другие ведомства получили право наказывать за нарушение правил при чрезвычайной ситуации — теперь они могут составлять административные протоколы.

Видео: government.ru