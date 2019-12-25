МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил при ЧС

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

МЧС и Росгвардия, Росжелдорнадзор и другие ведомства получили право наказывать за нарушение правил при чрезвычайной ситуации — теперь они могут составлять административные протоколы. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Составлять протоколы об административных правонарушениях смогут сотрудники полиции, МЧС России, Росгвардии, ведомственной охраны Росжелнадзора, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС "Росатома", а также глава подразделения по космической деятельности "Роскосмоса".

Ранее 30 нарушителей карантина были оштрафованы в Москве. Жителям Москвы, у которых зафиксирована легкая форма коронавируса, разрешено лечиться дома. При этом москвичи подписывают специальное соглашение на строгий домашний карантин, принимая ответственность за нарушение правил.