Власти Ленобласти выставили счет за петербургских дачников

За счет городского бюджета планируют починить 287 километров дороги.

В понедельник, 9 марта, стало известно, что областные чиновники предложили Смольному выделить из городского бюджета деньги на починку дорог, ведущих к местам, где располагаются дачные массивы региона. Об этом рассказала газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что ремонт одного километра асфальтированной дороги будет стоить 12 миллионов, а одного километра гравийной — до 7 миллионов. Таким образом местные власти предполагают сэкономить на починке 287 километров 3 миллиарда рублей.Эту идею объясняют тем, что более одного миллиона петербуржцев имеют дачи на территории Ленобласти.

Однако, на данный момент дорожный фонд Петербурга итак испытывает недостаток средств, поэтому ремонт дорог для дачников можно обсуждается только в перспективе 2021-2023 годов.

Отметим, что это не первая попытка Ленобласти компенсировать свои затраты за счет бюджета Санкт-Петербурга. Ранее власти предлагали ввести "экологический сбор", который Северная столица должна будет выплачивать за размещение на полигонах региона городского мусора.

Ранее мы писали, что промахи РЖД привели к утрате доверия власти.

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