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Эксперт: промахи РЖД привели к утрате доверия власти
Сегодня, 22:22
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nadezhda_sib

Эксперт: промахи РЖД привели к утрате доверия власти

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Министерство энергетики хочет провести встречу с представителями угольной отрасли.

Заместитель министра энергетики собирается встретиться с представителями угольной отрасли и профильных ведомств для обсуждения перевозок грузов по железной дороге, сообщили в "Ведомостях". По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", это говорит о том, что власти собираются вмешаться в работу железнодорожного монополиста.

Дело в том, что речь пойдет о перевозках в условиях ограниченной пропускной способности железной дороги. Специалисты считают, что ошибки РЖД в расширении Восточного полигона, который важен для угольщиков, привел к "утрате доверия наверху". Есть вероятность, что теперь организация будет распределять квоты на перевозки с участием всех заинтересованных сторон. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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