Власти Ленобласти справились с 56 млн рублей недоимок за лесные угодья

Погашением долгов занималась прокуратура и комитет по природным ресурсам.

Ленинградская Природоохранительная прокуратура совместно с комитетом по природным ресурсам устранила недоимки по платежам за использование лесов. Сумма за 2019 год составила 56,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что в прошлом году от имени комитета было отправлено 26 уведомлений о завершении действия лицензии на использование недр и 57 уведомлений об отказе продления арендного договора. Подобные меры в отношении должников планируют принимать и в дальнейшем

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области