В Ленобласть принесли удачу прекрасные птицы-зимородки

Их заметила и сфотографировала местная жительница.

В понедельник, 23 марта, жительница Ленинградской области Мария Скопина опубликовала на своей странице ВКонтакте завораживающие фотографии двух зимородок. Девушка оценила красотку птиц при свете солнца и сравнила их оперение с "драгоценным сапфиром":

Вот такая неожиданная встреча, полное ощущение, что эта готовящаяся к гнездованию парочка – гости из тропического леса, а не наши соседи! – написала Мария





Зимородок действительно часто путают с дальними соседями из Африки. Согласно народным преданиям, птицы приносят благополучие, удачу и достаток.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия.

Фото: ВКонтакте/ @id144931