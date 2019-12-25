В Ленобласть принесли удачу прекрасные птицы-зимородки

В понедельник, 23 марта, жительница Ленинградской области Мария Скопина опубликовала на своей странице ВКонтакте завораживающие фотографии двух зимородок. Девушка оценила красотку птиц при свете солнца и сравнила их оперение с "драгоценным сапфиром":
Вот такая неожиданная встреча, полное ощущение, что эта готовящаяся к гнездованию парочка – гости из тропического леса, а не наши соседи!
– написала Мария
Зимородок действительно часто путают с дальними соседями из Африки. Согласно народным преданиям, птицы приносят благополучие, удачу и достаток.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия.
Фото: ВКонтакте/ @id144931
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