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Петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия
Сегодня, 18:14
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himif

Петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия

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Птицы, как предположили горожане, налетели на червяков.

В пятницу, 20 марта, гуляющие по парку 300-летия петербуржцы заметили среди попутчиков огромное количество чаек. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Птицы крупной стаей атаковали газон, среди них порой встречались вороны. Горожане отметили, что чайки пережидали в парке сильный ветер, а испугавшись, вспархивали, перелетали и снова садились на траву.

Червячки вылезают!

– предположили горожане причину сбора птиц в одном месте.

Ранее мы рассказывали, что в Петродворце обнаружили опасную мину времен Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Спиридонов, Лахта Онлайн | Приморский район / "ВКонтакте"

Теги: парк 300-летия петербурга, чайки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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