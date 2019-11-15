Петербуржцы заметили огромное количество чаек в парке 300-летия

Птицы, как предположили горожане, налетели на червяков.

В пятницу, 20 марта, гуляющие по парку 300-летия петербуржцы заметили среди попутчиков огромное количество чаек. Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

Птицы крупной стаей атаковали газон, среди них порой встречались вороны. Горожане отметили, что чайки пережидали в парке сильный ветер, а испугавшись, вспархивали, перелетали и снова садились на траву.

Червячки вылезают! – предположили горожане причину сбора птиц в одном месте.

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Фото: Александр Спиридонов, Лахта Онлайн | Приморский район / "ВКонтакте"