  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петродворце обнаружили опасную мину времен Великой Отечественной войны
Сегодня, 16:13
133
IRINA_CHALKINA

В Петродворце обнаружили опасную мину времен Великой Отечественной войны

0 0

Взрывотехники вывезли боеприпас на специализированный полигон в Ленинградской области.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петродворце обнаружили опасную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу.

Опасный боеприпас нашли возле предприятия на Фабричной улице. Участок незамедлительно оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние. На место прибыли саперы, которые аккуратно извлекли из земли снаряд. 

Известно, что взрывотехники вывезли и уничтожили снаряд на специальном полигоне в ленобласти. 

Ранее мы сообщали о том, что восемь пожарных тушили ночью в Коломягах разгоревшийся "Ленд Ровер".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии