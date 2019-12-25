Взрывотехники вывезли боеприпас на специализированный полигон в Ленинградской области.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петродворце обнаружили опасную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу.

Опасный боеприпас нашли возле предприятия на Фабричной улице. Участок незамедлительно оцепили, а людей отвели на безопасное расстояние. На место прибыли саперы, которые аккуратно извлекли из земли снаряд.

Известно, что взрывотехники вывезли и уничтожили снаряд на специальном полигоне в ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что восемь пожарных тушили ночью в Коломягах разгоревшийся "Ленд Ровер".

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