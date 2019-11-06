Восемь пожарных тушили ночью в Коломягах разгоревшийся "Ленд Ровер"

Причину возгорания машины еще не выяснили.

Около четырех часов утра в пятницу, 20 марта, пожарные получили вызов из Приморского района. Там, на Новосельковской улице горел автомобиль "Ленд Ровер", сообщили в городском МЧС.

Спустя час пожарные ликвидировали пламя – в иномарке, припаркованной у дома №12, выгорели сгораемые части. Информации о пострадавших не появлялось, а причина возгорания пока не выяснена. С огнем боролись восемь пожарных и две единицы техники.

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Фото: Piter.TV