Власти Ленобласти подсчитали количество свалок в регионе

Всего обнаружено 897 мест несанкционированных отходов.

В пятницу, 27 марта, представители ЗаКС Ленинградской области обсудили проблему несанкционированных свалок.

Заместитель председателя правительства по безопасности Михаил Ильин подчеркнул, что следственный комитет и сотрудники правоохранительных органов ужесточают меры борьбы с размещением отходов в неположенных местах. Уже составлена программа действий по проверке транспортных средств, отвечающих за перевозку мусора.

На данный момент на территории региона находится 897 нелегальных свалок. Более половины из них занимают территории лесного фонда.

Ранее мы сообщали о том, что следователи Ленобласти посетили незаконную свалку в Янино.

Фото: Pixabay