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Следователи Ленобласти посетили незаконную свалку в Янино
Сегодня, 19:20
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Следователи Ленобласти посетили незаконную свалку в Янино

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Предполагается, что были нарушены правила обращения с отходами.

Жители поселка Янино пожаловались на незаконную свалку. Ситуацией заинтересовался Следственный отдел Всеволожска СК РФ по Ленобласти. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ведомства. 

Местные жители обратили внимание на нарушение законодательства в области землепользования и в сфере обращения с опасными отходами. 

На место прибыла следственная группа вместе со следователями-криминалистами. Там был обнаружен полигон для хранения строительных и твердых коммунальных отходов, они находятся недалеко от жилых домов. 

В СК занимаются установлением причин и условий произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечают за состояние окружающей среды. Проверка продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нелегальные свалки в Ленобласти должны ликвидировать за 60 дней. 

Фото: СК РФ по Ленобласти

Теги: отходы, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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