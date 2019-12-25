Следователи Ленобласти посетили незаконную свалку в Янино

Предполагается, что были нарушены правила обращения с отходами.

Жители поселка Янино пожаловались на незаконную свалку. Ситуацией заинтересовался Следственный отдел Всеволожска СК РФ по Ленобласти. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Местные жители обратили внимание на нарушение законодательства в области землепользования и в сфере обращения с опасными отходами.

На место прибыла следственная группа вместе со следователями-криминалистами. Там был обнаружен полигон для хранения строительных и твердых коммунальных отходов, они находятся недалеко от жилых домов.

В СК занимаются установлением причин и условий произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечают за состояние окружающей среды. Проверка продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нелегальные свалки в Ленобласти должны ликвидировать за 60 дней.

Фото: СК РФ по Ленобласти