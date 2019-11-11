Нелегальные свалки в Ленобласти должны ликвидировать за 60 дней

Иначе ответственным лицам придется заплатить штраф.

Владельцам земель в Ленобласти в течение 60 дней нужно будет отчитаться о принятых мерах по ликвидации несанкционированных свалок. Это относится к органам местного самоуправления муниципальных районов и поселений области, а также арендаторам лесного фонда. На данный момент они несут ответственность более, чем за 500 свалок.

Наличие свалки на их территориях нарушает природоохранное законодательство. Не позднее, чем через 60 дней после получения предостерегающего документа землевладельцы обязаны сообщить в областной комитет государственного экологического надзора Ленобласти о принятых ими мерах.

В ином случае виновные лица привлекут к административной ответственности. Должностные лица могут заплатить за незаконную свалку от 10 до 30 тыс. рублей, а юридические — от 100 до 250 тыс.рублей.

За лесные территории, свободные от аренды, ответственность будет нести Ленобллес.

На прошлой неделе радиоактивная свалка с ртутными лампами и мертвыми утками была обнаружена в Кудрово.

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