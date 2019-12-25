В Кудрово обнаружена радиоактивная свалка с ртутными лампами и мертвыми утками

Дозиметр на кучах мусора отчаянно пищал, подавая сигнал о превышенной концентрации радиоактивного излучения.

Жители Кудрово обнаружили на границе города с Ленобластью огромную свалку с радиоактивными элементами. Об этом местные сообщили 16 марта в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

По словам кудровчан, в залежах мусора найдено несколько целых радиоактивных источников дымоизвещателей (РИД-1) и их элементов, в основе которых лежит изотоп плутония-239. Об опасности находки наблюдателей уведомил и дозиметр, который подавал громкие сигналы возле РИДов. Местные жители привели подсчеты, согласно которым радиоактивность найденных излучателей оказалась выше фоновой в критическое количество раз.

Напомню, что средняя фоновая радиоактивность - около 250 Бк = 0,000000007 Ки = 0,000007 мКи. То есть радиоактивность излучателей РИД-1 выше фоновой в 81428,57 раз!!! – рассказали кудровчане в соцсетях.

Опасность разбитых РИДов, отмечают петербуржцы, заключается в разносе мелких частиц ветром по местности, есть защитная пленка на изотопе плутония повреждена. А именно это происходит, если у корпуса РИДа нарушена целостность. Кроме того, на свалке найдены ртутные лампы первого класса опасности и другие виды отходов.



Местные жители рассказали в соцсетях, что приехавшие на место по вызову специалисты взяли на экспертизу найденные РИДы. После процедуры будут приняты меры, вплоть до раскопок завалов опасного мусора и рекультивации свалки. На данный же момент опасная гора мусора не только таит радиоактивные предметы, но и становится кладбищем для местных птиц: наблюдатели обнаружили на свалке несколько мертвых уток.

Ранее мы писали, что жители Невского района жаловались на огромную свалку с химическими отходами.

Фото: Натали Карсунцева, Жизнь в Кудрово / "ВКонтакте"; Google-карты