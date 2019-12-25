Власти Ленобласти поддержат земских докторов на 2,25 миллионов 

Финансирование получат даже самые удаленные территории.

Александр Дрозденко одобрил список из 16 районов Ленинградской области, врачам и фельдшерам которых будет оказана финансовая помощь в рамках проекта "Земский доктор". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Медицинские работники получат поддержку в случае, если они проживают в Ленинградской области и заключили трудовой договор не менее чем за 5 лет до вступления инициативы в силу. Так, областным врачам выплатят 1,5 млн рублей, а фельдшерам – 0,75 млн рублей.

В 2019 году финансовую помощь от региона получили 244 специалиста, из них – 186 врачей и 58 фельдшеров. Всего за прошлый год на проект "Земский доктор" администрация выделила 215 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи из Петербурга отправятся в Италию для совместной борьбы с коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области