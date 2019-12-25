Власти Ленобласти планируют отменить несколько ограничений по коронавирусу

Большинство изменений коснется "желтой" зоны.

Правительство Ленинградской области в ближайшее время может объявить о новых послаблениях ограничений по COVID-19. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Значительная часть ограничений исчезнет в "желтой" зоне: там откроют торговые точки, площадь которых меньше 800 квадратных метров. Кроме того, в кинотеатрах, заведениях общепита, детских развлекательных зонах и игровых комнатах могут перестать действовать правила заполняемости определенным количеством посетителей. Количество мест могут увеличить и при проведении экскурсий. Масочный режим при этом будет сохранен.

Напомним, что "желтая" зона включает в себя Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы.

Тем не менее, власти планируют ввести и новые ограничения. В "красной" зоне, в которой сейчас нет ни одного района, к массовым мероприятиям могут не допустить несовершеннолетних.

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Фото: Piter.TV