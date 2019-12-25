Власти Ленобласти озвучили причину задержки социальных выплат

Деньги могут быть перечислены позже даты, обозначенной Центром защиты населения.

Представители Ленобласти ответили на вопросы о мерах социальной защиты, предпринятых в регионе за время эпидемии коронавирусной инфекции, в том числе, о причинах задержки пособий. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Администрация обнародовала перечень граждан, которые имеют право на получение социальных выплат. Согласно списку, малоимущие семьи с детьми, доход которых составляет менее 12760 рублей на человека и многодетные семьи с доходом менее 22 330 рублей на человека, получат 3000 рублей на каждого ребенка. Семьям с детьми-инвалидами положена сумма 3700 рублей. На выплату в размере 2000 рублей с условием соблюдения режима самоизоляции могут претендовать граждане, страдающие хроническими заболеваниями и получающие федеральную доплату к пенсии.

Кроме того, поддержку получат индивидуальные предприниматели и граждане, потерявшие источник дохода. Им выплатят по 7000 с условием подачи заявления в Центр социальной защиты и по 5000 на каждого ребенка.

По данным администрации, задержки в перечисленных выплатах могут возникать из-за того, что деньги переводятся в течение нескольких дней с начала даты, обнародованной ЦСЗН. Например, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается с 10 апреля, но отдельно взятому гражданину эти деньги могут быть перечислены несколькими днями позже. Жителям необходимо уточнить информацию по данным получателя , поскольку некоторые выплаты могут быть приостановлены.

Также в администрации подчеркнули, что на территории региона продолжает действовать льготный проезд на общественном транспорте.

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