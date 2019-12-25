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Власти Ленобласти отменили 100 решений о призыве по частичной мобилизации
Сегодня, 8:20
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Власти Ленобласти отменили 100 решений о призыве по частичной мобилизации

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Частичная мобилизация в Ленобласти проходит под контролем региональных властей.

В Ленобласти отменили 100 решений по частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Чиновники рассказали, что 76 человек вернулись домой по возрасту, 1 – как многодетный отец, 2 – по уходу за родными с инвалидностью, 11 – из-за ограниченной годности.

Частичная мобилизация в Ленобласти проходит под контролем региональных властей.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: мобилизация, призыв
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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