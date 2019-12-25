Власти Ленобласти опровергли слухи о сокращениях на Тихвинском вагоностроительном заводе

Губернатор заверил, что этого не случится ближайшие несколько лет.

Тихвинский вагоностроительный завод работает сразу с несколькими компаниями по крупным контрактам, призванных обеспечить занятость сотрудников. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи с руководителями предприятия.

Глава 47-ого региона подчеркнул, что все слухи, связанные с предстоящими сокращениями сотрудников, не соответствуют действительности. В ближайшие несколько лет об этом можно не беспокоиться.

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