Между Петербургом и Ленобластью могут запустить новые "Ласточки"

Маршрут поспособствует увеличению потока туристов.

Между Петербургом и Тихвином могут запустить новые поезда "Ласточка". Как сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области, об этом заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко во время конференции с рабочими Тихвинского вагоностроительного завода.

Губернатор отметил, что маршрут станет одним из первых в совместной с РЖД программе. Благодаря его созданию, станет возможным увеличение потока туристов к святым местам в Тихвинском районе.

Конкретные сроки запуска "Ласточек" пока не известны.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко посетил детскую поликлинику в Бокситогорке. 0

Фото: telegram / lenobladminka