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Власти Ленобласти оказали поддержку 130 тысячам граждан во время эпидемии
Сегодня, 12:01
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Власти Ленобласти оказали поддержку 130 тысячам граждан во время эпидемии

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Местные жители получили финансовую помощь, маски и перчатки.

Правительство 47-ого региона обеспечило 130 тысяч жителей финансовой поддержкой  во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, на обеспечение детей в семьях, пострадавших финансово, было выделено  47 миллионов рублей. Многодетным семьям было начислено 85 миллионов рублей, а малообеспеченным – 110 миллионов.

Ленинградцев обеспечили и средствами личной защиты: граждане пенсионного возраста, многодетные и малоимущие семьи получили свыше 950 тысяч масок.

Ранее мы рассказали о том, что тревел-блогеры показали подписчикам самые туристические места Ленобласти.

Фото:  Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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