Власти Ленобласти оказали поддержку 130 тысячам граждан во время эпидемии

Правительство 47-ого региона обеспечило 130 тысяч жителей финансовой поддержкой во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Так, на обеспечение детей в семьях, пострадавших финансово, было выделено 47 миллионов рублей. Многодетным семьям было начислено 85 миллионов рублей, а малообеспеченным – 110 миллионов.
Ленинградцев обеспечили и средствами личной защиты: граждане пенсионного возраста, многодетные и малоимущие семьи получили свыше 950 тысяч масок.
Ранее мы рассказали о том, что тревел-блогеры показали подписчикам самые туристические места Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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