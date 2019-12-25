Власти Ленобласти оказали поддержку 130 тысячам граждан во время эпидемии

Местные жители получили финансовую помощь, маски и перчатки.

Правительство 47-ого региона обеспечило 130 тысяч жителей финансовой поддержкой во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, на обеспечение детей в семьях, пострадавших финансово, было выделено 47 миллионов рублей. Многодетным семьям было начислено 85 миллионов рублей, а малообеспеченным – 110 миллионов.

Ленинградцев обеспечили и средствами личной защиты: граждане пенсионного возраста, многодетные и малоимущие семьи получили свыше 950 тысяч масок.

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Фото: Piter.TV