Власти Ленобласти не планируют вводить режим ЧС

На территории Ленобласти не планируют объявлять режим ЧС. Об этом сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, выступая на брифинге о о мерах по нераспространению коронавируса сегодня, 13 апреля.
По словам Ильина, предпринятые на данный момент меры позволяют сдерживать распространение инфекции. Чрезвычайная ситуация может быть объявлена только в случае наихудшего сценария с постоянным нарастанием количества тяжелых больных.
Ранее о возможности введения режима ЧС в Сосновом Бору сообщал Александр Дрозденко. Тем не менее, эта инициатива не вступила в силу.
Ранее мы рассказали о том, что в Архангельской области умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией.
Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленинградской области
Обсуждение ( 0 )