Власти Ленобласти не планируют вводить режим ЧС

Жестких мер, введенных в регионе на данный момент, достаточно для сдерживания эпидемии.

На территории Ленобласти не планируют объявлять режим ЧС. Об этом сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин, выступая на брифинге о о мерах по нераспространению коронавируса сегодня, 13 апреля.

По словам Ильина, предпринятые на данный момент меры позволяют сдерживать распространение инфекции. Чрезвычайная ситуация может быть объявлена только в случае наихудшего сценария с постоянным нарастанием количества тяжелых больных.

Ранее о возможности введения режима ЧС в Сосновом Бору сообщал Александр Дрозденко. Тем не менее, эта инициатива не вступила в силу.

Ранее мы рассказали о том, что в Архангельской области умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией.

Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленинградской области