В Архангельской области умерла первая пациентка с коронавирусной инфекцией

Скончавшейся женщине было 65 лет.

В Архангельской области скончалась первая пациентка, у которой был выявлен коронавирус.

Издание "Регион 29" сообщает, что в Архангельской области скончался первый человек, инфицированный коронавирусом нового типа. Сообщается, что 65-летняя женщина находилась в стационаре медицинского центра имени Семашко по иному заболеванию с 8 апреля. Затем у нее проявились симптомы COVID-19, и она была переведена в инфекционное отделение АОКБ. На региональном уровне у нее был подтвержден коронавирус. Состояние ее ухудшилось, у нее развилась двусторонняя пневмония. А сегодня, 13 апреля, стало известно, что она скончалась.

Точные причины смерти будут установлены после вскрытия.

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Фото: Piter.TV