Власти Ленобласти готовы поддержать музей форта "Красная Горка"

Комитет по культуре будет добиваться передачи недвижимости у Минобороны.

Глава Комитета по культуре 47-ого региона Владимир Цой встретился с основателем музея форта "Красная Горка" Александром Сенотрусовым. Администрация планирует поддержать развитие учреждения. Об этом руководитель сообщил на личной странице ВКонтакте.

Владимир Цой отметил, что музей востребован среди жителей Ломоносовского района и области в целом.

Однако многие объекты недвижимости на территории принадлежат Минобороны. Комитет по культуре и губернатор будут содействовать скорейшей передаче имущества в собственность "Красной Горки".

Добавим, что форт является единственным сухопутным фортом Кронштадтской морской крепости: он расположен в 20 километрах от Ораниенбаума.

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Фото: ВКонтакте / id432917