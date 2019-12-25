Генконсульство Израиля передало медтехнику психоневрологическому диспансеру в Гатчине

Государство ведет плотное сотрудничество с 47-ым регионом.

Генеральное консульство Израиля сделало подарок Гатчинскому психоневрологическому интернату. Учреждение получило комплекты обеззараживателей воздуха для препятствия распространению COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что на данный момент в учреждении находятся 400 пациентов и работают свыше 200 сотрудников.

По словам председателя Правительства региона по социальным вопросам Николая Емельянова, ближневосточное государство активно сотрудничает с Ленинградской областью. В частности, партнеры перенимают друг у друга опыт по борьбе с коронавирусом и оказывают взаимную поддержку в этом вопросе. Поскольку Гатчинский район сейчас находится в "красной зоне", израильская сторона посчитала необходимым направить оборудование в интернат.

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Фото: Гатчинская правда