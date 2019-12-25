Минстрой России протестирует новый облачный сервис для ведения строительного бизнеса в Ленобласти

В виртуальный формат планируется перевести большую часть строительной документации.

Ленинградская область станет участником программы Минстроя России по внедрению облачного хранения документации для представителей градостроительного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Документацию переведут в электронный формат до 1 декабря 2022 года. Помимо Ленинградской области, удобство хранилищ проверят на себе еще 2 региона. Ожидается, что сервис повысит качество работы бизнесменов и устранит бумажную работу.

Таким образом, через 2 года до 70% разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию будут представлены в виртуальном формате.

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Фото: Piter.TV