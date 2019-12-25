Центр обработки данных МТС скоро появится в Тосненском районе

Здание будет готово к осени.

Строительство дата-центра, предназначенного для обработки данных МТС в Тосненском районе, подходит к финальному этапу. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Разрешение на проведение работ мобильный оператор получил от местного правительства. Площадь здания составляет 55 тысяч квадратных метров. Внутри разместят 128 стоек со специальным оборудованием. Ожидается, что объект сдадут уже этой осенью.

По мнению экспертов, дата-центр отвечает всем требованиям современных облачных хранилищ.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти реставрируют 3 почтовые станции XIX века.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области