В Ленобласти реставрируют 3 почтовые станции XIX века

Назначение одного из них определят жители Кипени.

В течение 2020 и 2021 годов в Ленинградской области пройдет реставрация трёх старинных зданий, которые раньше занимали почтовые станции. Об этом сообщил глава комитета по культуре региона Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Так, до конца текущего года первичные работы пройдут в Ломоносовском районе: они затронут почтамт Кипени, который уже передан в распоряжение областной администрации. Позже планируется провести более детальную реставрацию, а также восстановить здания в деревнях Каськово и Чирковицы.

По словам Владимира Цоя, право на определение того, как будет использоваться здание в Кипени, предоставят местным жителям. Глава комитета по культуре также отметил, что жители Кипени сами будут решать, что расположится в отреставрированном здании. На данный момент, правительство предлагает создать там клуб для проведения детских кружков, выставочный зал, или оставить почтовое отделение.

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Фото: ВКонтакте / id4950957