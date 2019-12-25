Власти Ленобласти готовы открыть залы фудкротов в "желтой" зоне

Кроме того, для жителей региона доступны отделения МФЦ.

Во вторник, 4 августа, правительство Ленинградской области объявило о введении новых послаблений по коронавирусу. В ближайшее время в ТЦ "желтой" зоны возможно возобновление работы фуд-кортов. Также сняты ограничения работы МФЦ во всем регионе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Теперь жители могут воспользоваться услугами МФЦ в очном режиме и без записи при условии соблюдения "масочного" режима.

В случае, если ограничения будут сняты и с фуд-кортов, на их территориях также необходимо будет носить маски. Сотрудники будут контролировать, чтобы заполняемость зала не превышала 50% от площади.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласти передали 65 мобильных амбулаторий для тестирования жителей на коронавирус.

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