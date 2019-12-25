Власти Ленобласти дополнили список ОКВЭД для поддержки бизнеса 

В Ленинградской области расширен список ОКВЭД для выплат местным предпринимателям. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.
Так, перечень дополнили предприятия, осуществляющие 13 видов деятельности. Среди них – торговля непродовольственными товарами, автошколы, музеи, химчистки.
Всего в обновленном списке перечислено 43 ОКВЭД.
Социальную поддержку могут оказать и тем, кто не смог заново начать работу после 12 мая: в этом случае будет предоставлена повторная выплата.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся.
Фото: Piter.TV
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