Власти Ленобласти дополнили список ОКВЭД для поддержки бизнеса 

В перечень внесли 13 видов предпринимательской деятельности.

В Ленинградской области расширен список ОКВЭД для выплат местным предпринимателям. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко.

Так, перечень дополнили предприятия, осуществляющие 13 видов деятельности. Среди них – торговля непродовольственными товарами, автошколы, музеи, химчистки.

Всего в обновленном списке перечислено 43 ОКВЭД.

Социальную поддержку могут оказать и тем, кто не смог заново начать работу после 12 мая: в этом случае будет предоставлена повторная выплата.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся.

Фото: Piter.TV