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В Ленобласти число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся
Сегодня, 19:10
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smirenny

В Ленобласти число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся

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Госпитализировали 81 человека, а выписали 82.

Глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин сообщил, что в Ленобласти впервые число излечившихся от коронавируса превысило число болеющих. 

Так, за среду, 20 мая, 81 человека госпитализировали, но выписали 82 пациента. Вылегжанин подчеркнул, что перевес в сторону выздоровевших был зафиксирован впервые.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2269 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 845 человек, умерли 8.

Ранее мы писали, что артисты и ведущие пяти радиостанций поддержат пациентов и медиков в госпитале "Ленэкспо".

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, коронавирус в ленобласти, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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