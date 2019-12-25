В Ленобласти число выздоровевших от коронавируса превысило число заразившихся

Госпитализировали 81 человека, а выписали 82.

Глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин сообщил, что в Ленобласти впервые число излечившихся от коронавируса превысило число болеющих.

Так, за среду, 20 мая, 81 человека госпитализировали, но выписали 82 пациента. Вылегжанин подчеркнул, что перевес в сторону выздоровевших был зафиксирован впервые.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2269 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 845 человек, умерли 8.

Ранее мы писали, что артисты и ведущие пяти радиостанций поддержат пациентов и медиков в госпитале "Ленэкспо".

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