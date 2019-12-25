"Русская медиагруппа" установит в госпитале два больших экрана, где будут транслироваться программы.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что артисты и ведущие пяти радиостанций поддержат пациентов и медиков в госпитале "Ленэкспо". Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

В госпитале планиуется установить огромные экраны, где будут транслировать развлекательные программы. Отмечается, что всем пациентам выдадут наушники.

Это полевой госпиталь, здесь необычные условия. И тем, кто здесь лечится и работает, нужна моральная поддержка отметил Беглов

Помимо развлекательной программы, все медики, которые свой день рождения встречают в "Ленэкспо", получат музыкальное поздравление.

Ранее мы сообщали о том, что центр Алмазова намерен приобрести сложнейшую систему компьютерной томографии.

Фото:ВК/ "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург"