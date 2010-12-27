Ленобласть увеличит экспорт услуг на 40%

Показатели будут достигнуты к 2024 году.

В Ленинградской области увеличат объем экспорта услуг. О планах заявило местное Правительство. Чиновники надеются, что к 2024 году получится достичь показателей с 600 миллионов долларов до одного миллиарда.

Глава департамента проектного управления Евгений Таллер объяснил, что цель получится достичь благодаря снижению административных барьеров. Чиновники также займутся созданием необходимых условий для развития инвестиционных проектов. Особое внимание уделять туристической, образовательной и транспортно-логистическим отраслям. На данный момент из бюджета Ленобласти на данные нужды направлено 153 миллиона рублей.

Отметим, что проект будет реализовываться в рамках федеральной программы "Экспорт услуг". Он входит в пятерку проектов по международной кооперации и экспорту.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ленобласть и Крым реализуют совместные проекты в аграрном секторе.

Фото: Piter.tv