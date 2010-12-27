Ленобласть и Крым реализуют совместные проекты в аграрном секторе

Соответствующее соглашение подписано в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки "Агрорусь".

Ленинградская область и Республика Крым намерены реализовать совместные проекты в аграрном секторе. Соответствующее соглашение подписано в рамках XXVIII международной агропромышленной выставки "Агрорусь".

Соглашение направлено на развитие торговых, экономических, научно – технических связей для повышения эффективности агропромышленного производства.

Документ определяет перспективы развития двустороннего сотрудничества в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексе, пищевой перерабатывающей промышленности, сотрудничество регионов в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов в сфере агропромышленного комплекса, осуществляемых на территориях Ленинградской области и Республики Крым.

"Мы серьёзно подходим к вопросу взаимодействия Ленинградской области и Республики Крым в развитии агропромышленного комплекса. Мы можем сотрудничать не только в поставках свежей плодоовощной продукции Крыма в наш регион, но и в развитии инвестиционных проектов по переработке продукции, внедрению современных технологий, направленных на рост экономики и благополучия жителей регионов", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО