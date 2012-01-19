Власти Крыма сообщили о приостановлении движения поездов в Кировском районе

В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов. Власти полуострова сообщают о повреждении железнодорожного полотна.
Как рассказал в своем tg-канале глава Крыма Сергей Аксенов, на борьбу с последствиями ЧП потратят около четырех часов.
Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: глава Крыма заявил, что цели СВО России на Украине будут скорректированы.
Фото: Pxhere
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