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Власти Крыма сообщили о приостановлении движения поездов в Кировском районе
Сегодня, 17:05
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Власти Крыма сообщили о приостановлении движения поездов в Кировском районе

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов. Власти полуострова сообщают о повреждении железнодорожного полотна.

Как рассказал в своем tg-канале глава Крыма Сергей Аксенов, на борьбу с последствиями ЧП потратят около четырех часов.

Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: глава Крыма заявил, что цели СВО России на Украине будут скорректированы.

Фото: Pxhere

Теги: крым, сергей аксенов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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